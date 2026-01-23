A seguito della delibera di esternalizzazione del servizio cucina per i presidi ospedalieri di Cantù e Mariano Comense, Asst Lariana nel pomeriggio di oggi, 23 gennaio 2026, di aver aderito alla convenzione ARIA, relativa al “Servizio di ristorazione per gli Enti del Sistema Sanitario Regionale”, con decorrenza 1 febbraio 2026 e scadenza 31 gennaio 2031.

Esternalizzato il servizio cucina dei presidi di Cantù e Mariano Comense

L’appalto è stato aggiudicato alla società CNS – Consorzio Nazionale Servizi, cooperativa con sede a Bologna, per un importo complessivo di 7.455.600 euro. Fino ad oggi, la gestione delle cucine nei due presidi era assicurata direttamente dall’azienda con proprio personale (per tutte le altre sedi il servizio è già stato esternalizzato). Tutti i dipendenti coinvolti sono stati ricollocati presso altri servizi di Asst Lariana, garantendo la piena tutela occupazionale e cercando laddove possibile di valorizzare la professionalità acquisita.

“Difficoltà nel reperire profili qualificati”

Tra le motivazioni che hanno portato alla scelta di esternalizzare il servizio, come si legge nella delibera, vi sono le criticità emerse negli ultimi mesi nella gestione interna delle cucine, riconducibili principalmente a: 9 cessazioni di personale nell’ultimo anno a fronte di soli 2 inserimenti, a causa delle difficoltà nel reperire profili qualificati; una struttura del personale caratterizzata da lunga anzianità di servizio, con conseguenti difficoltà nel sostenere i ritmi lavorativi, soprattutto in presenza di carenze d’organico; elevati costi di manutenzione e sostituzione delle attrezzature interne; la necessità di garantire standard sempre più elevati di sicurezza alimentare.

“L’adesione alla convenzione consente di allineare la gestione del servizio di ristorazione agli standard regionali, puntando a mantenere elevati livelli di qualità e sicurezza per pazienti e operatori. Sarà inoltre istituita una Commissione Mensa aziendale, con il compito di monitorare costantemente la qualità del servizio erogato dalle cucine di Asst Lariana”, ha spiegato nella nota l’azienda sanitaria.