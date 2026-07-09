Esumazioni ordinarie per concessioni non rinnovate

Esumazioni ordinarie a Lurate Caccivio per concessioni non rinnovate.

Tre mesi per le esumazioni ordinarie

Nell’interesse degli aventi diritto, si comunica che per le concessioni cimiteriali aventi durata di 30, 40, 50 anni dalla data di decesso, scadute e non rinnovate, l’amministrazione avvierà le procedure di esumazione ordinaria. L’ufficio segreteria è a disposizione per info al numero 031-494309 e si riceve esclusivamente previo appuntamento telefonico. Il Comune ha dato tempo tre mesi decorsi i quali, in assenza di interesse da parte dei familiari, si procedera’ con l’avvio della procedura per l’esumazione previa pubblicazione dell’elenco nominativo.