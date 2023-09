Ethixtyle®, l'incontro tutto comasco dedicato alle aziende del settore del tessile

Mercoledì 18 ottobre 2023, a partire dalle 14, è in programma l’evento “Ethixtyle® Benchmarking the future” nella nuova cornice de "La Tessitura – a place to live" di Figino Serenza, location innovativa nata dal recupero industriale della ex Tessitura Orsenigo, in Via Colombo 6.

Ethixtyle® è un’iniziativa targata ForTextile, progetto di Centro Tessile Serico Sostenibile Srl - struttura che fa parte del sistema di Fondazione del Tessile Italiano, Confindustria Como, Sistema Moda Italia e Confartigianato Imprese Como - e vuole rappresentare un momento di incontro, confronto e condivisione aperto alle aziende e agli attori del settore tessile, con un focus particolare sulla misurazione ESG ForTextile. L’iniziativa punta a divenire un appuntamento fisso per le aziende, con lo scopo di mantenere viva l’attenzione sulle tematiche più delicate e rilevanti del settore tessile, abbigliamento, moda. Per la sua rilevanza, Ethixtyle® è stato inserito all’interno delle iniziative strategiche per la crescita territoriale promosse dai partner della Consulta di Como città creativa Unesco.

Come funziona

L’evento, organizzato in collaborazione con Sistema Moda Italia, Gruppo Filiera Tessile di Confindustria Como, Centro Tessile Serico Sostenibile Srl e Confartigianato Imprese Como, è il primo nel suo genere e sarà ricco di spunti di riflessione e di dialogo costruttivo, con convegni, tavole rotonde, ospiti d’eccezione, dimostrazioni pratiche e innovazioni del settore in ottica sostenibile. L’obiettivo finale è dimostrare che solo attraverso la misurazione delle proprie performance di sostenibilità ambientale, sociale ed economica è possibile valorizzare il Made in Italy. Perché le imprese restino competitive a livello internazionale, infatti, oltre a garantire l’eccellenza in creatività, qualità e artigianato per cui l’Italia è conosciuta in tutto il mondo, è ormai imprescindibile sviluppare e coltivare una forte sensibilità verso il rispetto dell’ambiente, delle risorse e del benessere delle persone.

“Una delle armi vincenti per capire il cambiamento è il confronto – ha dichiarato Federico Colombo, presidente del Gruppo Filiera Tessile di Confindustria Como e presidente del Centro Tessile Serico Sostenibile Srl -. Con questo evento, auspichiamo di sensibilizzare il maggior numero possibile di aziende a misurarsi, per creare parametri concreti su cui confrontarsi per migliorarsi”. “Ethixtyle® sarà un evento in cui prendiamo atto di essere una grande orchestra di grandi compositori che, insieme, sanno essere eticamente innovativi – ha sottolineato Giorgio Penati, AD di Centro Tessile Serico Sostenibile Srl - e sarà un luogo di sperimentazione della consapevolezza di essere pronti alle costanti sfide cui siamo chiamati come imprese”.

Le parole del presidente di Confartigianato, Roberto Galli

“Crediamo molto nell’importanza di fare rete e sul valore del confronto. Ethixtyle® rappresenta una vetrina importante per valorizzare il saper fare artigiano, in difesa del Made in Italy e dell’unicità che ci caratterizza, e per affrontare insieme le sfide che ci attendono, tra cui quella della sostenibilità che, come sappiamo, non riguarda solo l’ambiente, ma anche la sfera economica e sociale”, ha dichiarato il presidente di Confartigianato Imprese Como, Roberto Galli.

Il programma

L’evento si svolgerà in tre diverse aree esperienziali de La Tessitura, ciascuna dedicata a un tema specifico. Alle 14, nell’Area 1, dopo il welcome coffee sarà possibile vivere un’esperienza immersiva alla scoperta della sostenibilità del distretto verso il mondo tessile in generale, partendo dalle imprese che aderiscono a ForTextile, ma non fermandosi ad esse. Nell’Area 2, dedicata a Tradizione e Innovazione, i partecipanti potranno fare un passo nel futuro incontrando diverse realtà che hanno iniziato questo cammino in ambito tessile e in settori affini.

Nell’Area 3, alle 15, dopo i saluti istituzionali di Andrea Crespi, vice presidente Sostenibilità di Sistema Moda Italia, Gianluca Brenna, presidente di Confindustria Como, Roberto Galli, presidente di Confartigianato Imprese Como, Alberto Paccanelli, presidente di Euratex, Federico Colombo, presidente del Gruppo filiera tessile di Confindustria Como e presidente del Centro Tessile Serico Sostenibile Srl, Andrea Taborelli, presidente del Comitato ForTextile, è in programma "Road to Sustainability", con la presentazione del Report sostenibilità dell’insieme delle eccellenze del distretto attraverso ForTextile.

A seguire, il convegno Fast Fashion - Fast Talk, moderato da Chiara Piotto, Multimedia Journalist con base a Parigi per Sky TG24, darà voce a esperti di settore e imprenditori che affronteranno temi estremamente attuali. Elisa Gavazza, Southern Europe and Quality Management Director ZDHC, Grazia Cerini, CEO e direttore generale Centro Tessile Cotoniero e Abbigliamento Spa di Busto Arsizio ed Enrica Baldini, direttore tecnico Centro Tessile Serico Sostenibile di Como, parleranno di condivisione strategica ZDHC. Daniele Accardi, Head of Circular Economy Lab, Intesa Sanpaolo Innovation Center Spa e Simone Mercuri, Amministratore delegato Mantero Seta Spa, affronteranno il tema dello sviluppo finanziariamente sostenibile.

A seguire, Fabio Munzone e Giulia Vada con la compagnia teatrale Dietro le Quinte metteranno in scena Finestra aperta: monologo alla creatività. Gianmario Casati, direttore Sanimoda e Fabio Cappuccio, direttore Previmoda, parleranno quindi di welfare e innovazione, mentre la professoressa Barbara Pozzo, Centro di ricerca sulla moda sostenibile Università Insubria, e Stefano Soliano, General Manager ComoNExT parleranno di come è possibile innovare per distinguersi. Mauro Chezzi, vice direttore di Sistema Moda Italia, insieme alla professoressa Francesca Romana Rinaldi, direttrice del Monitor for Circular Fashion concluderanno il convegno con un focus sull’impegno della filiera.

Alle 17, una tavola rotonda vedrà Quid, impresa sociale che si occupa di inserimento lavorativo attraverso una moda etica e sostenibile, dialogare con primari brand del fashion sui temi della sostenibilità nel settore tessile. Moderatrice dell’evento sarà Florencia Di Stefano, freelance content creator.