Eucaristia online: così si prega davanti al pc quando si vuole

Nella chiesa di San Maurizio a Erba il parroco ha allestito un angolo della chiesina dell’Immacolata con il tabernacolo inquadrato sette giorni su sette

Canale attivo da un mese su YouTube

La parrocchia di Mevate ha il suo canale YouTube per l’adorazione eucaristica continua. L’idea è stata del vicario parrocchiale don Bruno Borelli, e in un mese di apertura del canale sono già 156 gli iscritti e quasi 300 le visualizzazioni:

“La mia speranza è sempre quella di poter raggiungere il maggior numero di persone e avvicinare di più all’adorazione eucaristica. Abbiamo fatto un po’ di prove a partire da maggio e da un mesetto circa il canale è attivo”.

Adorazione continua con l’alternanza tra silenzio e canti spirituali

Si accede direttamente da YouTube digitando “Adorazione eucaristica San Maurizio Erba”, oppure dal sito della parrocchia www.smaurizio.it e cliccando in alto a destra sull’immagine dell’adorazione continua.