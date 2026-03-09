Eugenio Zoffili ancora nei boschi della droga per un intervento di pulizia ambientale

Il deputato erbese ha preso parte alle operazioni nelle aree boschive tra Colico e Dorio, in provincia di Lecco, dove era già stato lo scorso ottobre.

Il capogruppo della Lega Salvini Premier in Commissione difesa alla Camera è tornato nei luoghi in cui lo scorso anno era stato preso a sassate dagli spacciatori che utilizzano i boschi per costruirvi bivacchi utilizzai per lo spaccio

Un’operazione guidata dalle forze dell’ordine

Insieme a un gruppo di volontari l’onorevole di Erba, Eugenio Zoffili, ha partecipato nel fine settimana a un intervento di pulizia ambientale nelle aree boschive tra Colico e Dorio, in provincia di Lecco. Con gli agenti di Polizia locale, con la Polizia di Stato e i militari dell’Arma dei Carabinieri, è stata perlustrata l’intera area al fine di scovare bivacchi. Sono gli stessi luoghi in cui, lo scorso ottobre, il deputato e i volontari erano stati presi a sassate dagli spacciatori che occupano quelle aree, costruendo bivacchi per lo spaccio di droga e lasciando rifiuti.

“Operazioni di contrasto messe in campo su mia richiesta al Prefetto”

E’ lo stesso deputato erbese a raccontare le oeprazioni:

“Durante l’intervento abbiamo smantellato alcuni accampamenti, perlustrando l’area insieme agli agenti della Polizia locale, alla Polizia di Stato e ai militari dell’Arma dei Carabinieri, che ringrazio per la grande professionalità e per le numerose operazioni di contrasto ‘ad alto impatto’ messe in campo su mia richiesta al Prefetto, anche attraverso un’interrogazione parlamentare al Ministro dell’Interno. Con i volontari abbiamo raccolto e rimosso grandi quantità di rifiuti lasciati dagli spacciatori, riempiendo i cassoni dei camion con materassi, coperte e decine di sacchi di immondizia. Abbiamo inoltre rinvenuto una bicicletta elettrica sicuramente rubata, un coltello, del denaro e materiale utilizzato per il confezionamento delle dosi di stupefacente”.

“Tornerò ancora, finché non sarà arrestato l’ultimo spacciatore”

Durante la fuga di tre spacciatori non è mancata l’ennesima sassaiola contro volontari e agenti. Zoffili, però, è deciso a continuare:

“Ho la testa dura: tornerò ancora a Colico, Dorio e in provincia di Sondrio al fianco di questi straordinari volontari, che ringrazio di cuore per la lodevole iniziativa, finché non sarà arrestato l’ultimo spacciatore e i nostri boschi non saranno restituiti ai cittadini, liberi da questi venditori di morte”.