Eupilio, festa per il Santo Crocifisso

Una tradizione sacra molto sentita.

Torna l'evento religioso caro agli eupiliesi

Domani, martedì 17 agosto, la comunità di fedeli eupiliese celebrerà la tradizionale ricorrenza religiosa legata al Santo Crocifisso. A causa della pandemia di Covid-19, non si svolgerà la processione per le vie delle frazioni di Eupilio come solitamente avveniva. Le funzioni si terranno nella chiesa parrocchiale di San Giorgio.

Ecco gli appuntamenti di domani

Alle 7 verrà celebrata la messa votiva a cui prenderanno parte, come tradizione, i fedeli di Cesana Brianza. Alle 10 ci sarà la messa solenne e alle 20.30 il canto di compieta, con adorazione e solenne benedizione eucaristica.