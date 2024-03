Europan Living Cities 17 a Cantù: Forum nazionale dei risultati e mostra

Cantù si prepara a celebrare il risultato di un percorso di due anni di impegno europeo nel settore dell'urbanistica e della sostenibilità con il Forum dei Risultati di Europan Living Cities 17, che si terrà il 4 e 5 aprile, e con la mostra correlata, visitabile fino al 17aprile nel chiostro comunale, che accoglierà le opere dei progettisti che hanno partecipato al concorso internazionale di idee, per una restituzione all’intera cittadinanza del lavoro sin qui svolto.

Il percorso

La fine di un percorso che, però, è un nuovo inizio, come sottolinea il sindaco, Alice Galbiati: “Cantù è chiamata ad affrontare una sfida ambiziosa: dare nuovo slancio al suo tessuto economico e sociale. Un rilancio che passa necessariamente dalla riprogettazione del centro cittadino e dello spazio pubblico. L’approccio e la sensibilità messi in gioco dagli architetti ci hanno mostrato come la nostra città venga percepita all’esterno, anche da chi canturino non è. Questo percorso quindi, non giunge ad una conclusione ma ad un nuovo punto di partenza: da qui, infatti, avrà inizio la sfida di coniugare la progettualità proposta con la concretezza e la realizzabilità dei progetti, in coerenza con gli obiettivi che ci siamo posti come Amministrazione. A questo proposito, un doveroso ringraziamento agli uffici comunali che ci hanno sostenuto lungo il percorso e all’Ordine degli Architetti della Provincia di Como per il loro imprescindibile supporto ”.

I siti

La Città ha individuato il sito Europan nell’asse nord-sud, lungo circa 1 km, che attraversa piazza Garibaldi e che rappresenta il cuore del Distretto urbano del Commercio, lanciando la sfida per ripensare spazi, edifici e percorsi, con particolare riguardo alle barriere architettoniche, per migliorare la qualità, la vivibilità, l’attrattività del contesto urbano in cui operano le attività del DUC e valorizzare il patrimonio culturale artigiano e il know-how della città. Sono stati 51 i siti in tutta Europa che hanno preso parte ad Europan Living Cities 17, tra questi Cantù, con 1 progetto vincitore, 1 runner-up, 1 menzione speciale.

Il forum

I tre progetti, e i relativi ideatori, saranno protagonisti del Forum dei Risultati, in programma giovedì 4 e venerdì 5 aprile: due giorni di workshop e co-progettazione che porteranno alla definizione di una roadmap per l'avvio del processo di realizzazione, coinvolgendo professionisti, stakeholder e cittadini per sviluppare un'idea di progetto condivisa con la città. L'evento, organizzato dall’Amministrazione comunale in collaborazione con Europan Italia e con il supporto dell’Ordine degli Architetti PPC della Provincia di Como, vedrà la partecipazione dei giovani progettisti premiati, Margherita Pasquali e Olivari Carlotta (Cantù Digital Eco-Logics), Giacomo Caputo in team multidisciplinare con l’economista Leonarda Pace (Gügitt), Víctor Vázquez e Adriana Vázquez, dalla Spagna (UrbanCatalogue).

Le parole del vicesindaco

“Nei prossimi anni la nostra città sarà protagonista con opere incisive e di impatto su svariati settori. Con Europan abbiamo voluto adottare un approccio sistematico sia nell’analisi dei problemi che coinvolgono il centro cittadino, sia nella ricerca di soluzioni. Sono tante, infatti, le iniziative che nel tempo abbiamo messo in campo per rivitalizzare il tessuto economico della città, ma è necessaria una riprogettazione dello spazio pubblico. Prenderemo, quindi, in considerazione tutti i progetti presentati dagli architetti, non solo i tre premiati: in ognuno abbiamo rilevato spunti e riflessioni degne di nota”, così il vicesindaco e assessore alle Attività Economiche, Giuseppe Molteni. A condurre i lavori, due gruppi firmati Europan: il collettivo Archibloom, vincitore a Laterza dell’edizione E15, e il team LuMaa, architetti Luca Luini e Riccardo Masiero, vincitore a Bitonto dell’edizione E16. Saranno ospiti per Archibloom gli architetti Francesca Melissano e Margherita Erbani, già componenti della Giuria di E17.

L’evento è aperto a tutti e in particolar modo ai cittadini e agli studenti che vorranno conoscere i progetti per la loro città e partecipare alla presentazione dei giovani architetti premiati.