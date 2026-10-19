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Evade dai domiciliari e va dalla nonna: arrestato 21enne.

Era in una comunità per tossicodipendenti

L’intervento è di ieri sera, domenica 18 ottobre: i Carabinieri della Stazione di Lurago d’Erba hanno arrestato in flagranza un 21enne italiano per evasione, rintracciato nell’abitazione della nonna ad Alzate Brianza, dopo essersi allontanato dalla struttura per il recupero di tossicodipendenti che lo ospitava. Il giovane, infatti, era sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari presso una comunità di Coriano (RN), in relazione a una tentata estorsione e a spaccio di sostanze stupefacenti, che avevano condotto al suo arresto, lo scorso 19 giugno, a opera dei Carabinieri della Tenenza di Mariano Comense.

Approfittando dell’assenza della nonna, il 21enne alzatese era entrato in casa sua, facendosi consegnare le chiavi da un vicino di casa, ignaro della situazione. La nonna, scoperta la

presenza del nipote, ha contattato immediatamente il 112, consentendo il tempestivo intervento dei militari che lo hanno rintracciato e arrestato.

L’uomo è stato trattenuto presso la camera di sicurezza della Stazione Carabinieri di Lurago d’Erba e sottoposto a rito direttissimo.