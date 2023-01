Evangelici e cattolici in strada insieme per pregare contro le diversità

In occasione della settimana mondiale della preghiera.

Ad Asnago le due chiese unite

Questa mattina, domenica 22 gennaio, la chiesa cattolica e quella evangelica hanno deciso di incontrarsi per strada. Un gesto di unione per pregare insieme contro le diversità. E lo hanno fatto nella piccola frazione di Asnago, a significare che si possono comunque fare grandi cose.

Ritrovo sul piazzale antistante via Duzioni

La celebrazione è stata animata da don Stefano Ghiringhelli e dal pastore Peter Felder del centro cristiano di Cantù. In tanti hanno accolto l'invito e hanno pregato insieme per combattere le diversità sul piazzale antistante via Duzioni.