Evaristo Beccalossi a cena a Inverigo

Evaristo Beccalossi, dirigente sportivo ed ex- giocatore di calcio, ha fatto visita alla Trattoria Edda di Inverigo nella serata di mercoledì 8 maggio.

Nato a Brescia nel 1956, Beccalossi è stato un importante volto del panorama calcistico italiano. Acquistato dall'Inter nella stagione 1977-78, Beccalossi nella sua carriera totalizzò complessivamente 249 presenze e 30 reti in Serie A; 159 presenze e 23 reti in Serie B.

Racconta Fabio Fossati, titolare, assieme ai fratelli della Trattoria Edda di Inverigo:

"Ieri sera è passato da noi Evaristo Beccalossi, Becca, per gli amici. Era qui in compagnia, non sapevamo del suo arrivo. E' una persona molto cordiale e particolare".