Eventi a Cantù: a settembre "Grecia in festa"

Eventi a Cantù da non perdere per questa estate. Pronto un nuovo appuntamento imperdibile per i primi giorni di settembre.

Grecia in festa

Continuano gli appuntamenti enogastronomici estivi nel cuore di Cantù: dall'1 al 4 settembre 2022 in scena la 24esima edizione di "Grecia in Festa", il format itinerante dedicato alla cucina del Peloponneso, per quattro giornate di gusto e divertimento da non perdere nella centrale piazza Garibaldi. L’evento inizierà giovedì 1 settembre e venerdì 2 settembre alle ore 18, mentre sabato 3 e domenica 4 settembre la festa inizierà già dalle 11 (con orario continuato a pranzo e cena). L’ingresso è gratuito e non è necessaria la prenotazione telefonica data l'elevata disponibilità di tavoli e coperti. Consigliamo comunque di arrivare presto e di approfittare anche degli orari del pranzo.

Un menù gustoso

Nell’arco della giornata il pubblico potrà gustare piatti della cucina greca tradizionale, usufruire del servizio bar e ristorazione (con bevande e vini selezionati e possibilità di asporto e take away), godersi spettacoli di musica dal vivo oppure discutere nell’area relax con tavoli mentre i più piccoli si divertono nell’area bimbi con intrattenimento. Durante il weekend il menù della Taberna Itaca sarà ricchissimo: Pita Feta, Pita Hallumi, Suvlaki, Grigliata mista, Pita Lukanico, Yogurt Greco, Dolmodakia, Insalata Greca, Pita Gyros, Frittura, Baklava, Kataifi, Polpettine di ceci, Bastoncini di Feta, Pita Sutsukaki, Salsa Tzatziki - e molto altro.

Ogni sera il pubblico potrà assistere a meravigliosi spettacoli di musica dal vivo: si inizia venerdì 2 con Vasco Revolution - tributo a Vasco Rossi, per poi continuare sabato 3 con Fuori Tempo Max - tributo agli 883 e domenica 4 settembre con ’39 Queen Tribute Band - Freddie Mercury Memorial.

Per ulteriori informazioni contattare il +39 346 5308662 oppure lo 0362 1827760, o inviare una mail a info@viaaudio.it.