Verso dicembre

L'accensione delle luminarie è prevista per il 4 dicembre.

Si è svolta ieri mattina, 26 novembre 2021, la presentazione del programma di eventi organizzati dal Comune di Cantù, in collaborazione con Pro loco Per Cantù, in occasione delle festività natalizie 2021, dal titolo Scintille di Natale. Torna anche la pista di pattinaggio che tanto piaceva ai bambini.

Eventi di Natale a Cantù: ecco tutto il programma

"Il programma di quest’anno è frutto della stretta collaborazione con Pro Loco Per Cantù, che ringrazio personalmente - esordisce l’Assessore alla Cultura, Isabella Girgi - Nella programmazione, siamo stati guidati da un obiettivo: animare la Città e le sue frazioni e contribuire, quindi, alla ripresa della vita economica in totale sicurezza e nel rispetto della normativa Anti- Covid 19".

Importante anche la partnership con gli sponsor BCC nella persona del presidente Angelo Porro, Iper Coop Mirabello, con il dott. Diego Torri, e con i tanti commercianti della Città che hanno permesso, per il primo anno, l’installazione di un modello omogeneo di luminarie su tutto il territorio comunale, incrementando anche il numero delle vie coperte da questo servizio.

Quest’anno saranno illuminate per la prima volta Via dei Mille, un tratto di via Carlo Cattaneo, un tratto di via Vergani - angolo tra via Saffi e Pianella, Vighizzolo, coprendo tutta via Tagliamento e via Montello, e Largo II Giugno. Saranno, inoltre riposizionate le luminarie in via Lombardia.

“È stata una scelta stilistica importante, compiuta per dare un segnale forte a tutti i nostri cittadini: illuminando ogni quartiere della Città, vogliamo riportare, metaforicamente parlando, speranza e fiducia nel futuro”, continua Girgi.

L’accensione delle luminarie è quindi programmata in tutta Cantù per sabato 4 dicembre alle 18, a testimonianza di un possibile ritorno alla normalità, avvalorato ulteriormente dalla grandissima partecipazione delle associazioni locali e dei corpi musicali che hanno dato vita ad ricco cartellone di eventi.

Tutti i dettagli sul Giornale di Cantù da sabato 27 novembre 2021 in edicola

DA CELLULARE, SCARICA LA APP DEL GIORNALE PER SFOGLIARE L’EDIZIONE e da Pc clicca qui