Evento speciale con Thomas Colussa e Numb (WalkinWolf)

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Thomas Colussa e Numb (WalkinWolf), nomi conosciuti nel mondo della montagna, dell’outdoor e della cinofilia, che porteranno a (WalkinWolf), nomi conosciuti nel mondo della montagna, dell’outdoor e della cinofilia, che porteranno a Olgiate Comasco la loro particolare storia e le loro grandi scalate.

Evento con Thomas Colussa e Numb (WalkinWolf)

Sabato 17 ottobre, alle 17, allo Stelo-Studio Professionale di Naturopatia e Discipline Vibrazionali, in via Vecchie Scuderie 49, si terrà un evento particolare. Il pomeriggio vedrà protagonisti Thomas Colussa e Numb (WalkinWolf), nomi conosciuti nel mondo della montagna, dell’outdoor e della cinofilia, che porteranno a Olgiate Comasco la loro storia e le loro grandi scalate, dai Nos di Livigno fino alla scalata del Monte Bianco. Oggi Numb, cane lupo cecoslovacco, è su un carrellino per causa riconducibile a malasanità veterinaria e questa rappresenta oggi la storia di chi continua con grande coraggio, nonostante le difficoltà a portare avanti i propri progetti, l’amore per la montagna e non solo.

Il rapporto tra uomo e cane

“Sarà un’occasione per parlare del rapporto tra uomo e cane – spiegano Laura Ragozzino e Stefano Colombo – di fiducia, preparazione, difficoltà e scelte, attraverso una storia che ha raggiunto negli anni un pubblico ben oltre il semplice ambito cinofilo. “Crediamo che la presenza di due figure così conosciute e seguite possa rappresentare un elemento di interesse e di prestigio per il territorio di Olgiate Comasco, portando attenzione anche al di fuori della realtà locale. La serata prevede il racconto della loro storia e quindi del loro libro, un incontro con il pubblico e un momento conviviale con aperitivo”.