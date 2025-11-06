Evitare di incappare in truffe o fake news, ecco il corso per l’uso dello smartphone

Come usare il cellulare in modo facile e sicuro? Come conoscere meglio lo smartphone, navigare su Internet evitando di incappare in fake news, truffe o virus? A tutti questi quesiti si pone l’obbiettivo di rispondere l’interessante corso organizzato dall’associazione Raggi di Luce, che ha sede a Tavernerio.

Lezioni per imparare a non incappare in truffe e fake news

Il centro civico «Livatino» sarà sede delle lezioni, che prenderanno il via a gennaio (sarà prossimamente resa nota la data). Il corso sarà strutturato in cinque incontri, tutti di lunedì, dalle 15.30 alle 17. Gli argomenti affrontati nei cinque incontri del corso saranno: conoscere il proprio smartphone, distinguere informazioni affidabili dalle fake news, reputazione online e identità digitale, truffe, virus e protezione dei dati, gioco d’azzardo online e meccanismi di dipendenza. L’iniziativa è patrocinata dal Comune e organizzata da Raggi di Luce con la collaborazione di MondoVisione. Per maggiori informazioni in merito contattare raggidilucetavernerio@gmail. com o ‪338/5920972.