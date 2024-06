Ex assistiti dottor Tognacca: ambulatorio medico temporaneo

Da ieri, lunedì 10 giugno gli ex assistiti del dottor Tognacca potranno rivolgersi all’Ambulatorio Medico Temporaneo (AMT) allestito, grazie alla collaborazione dell’amministrazione, nei locali comunali in via Giacomo Matteotti 66, ad Asso.

Il servizio temporaneo

Nell’ambulatorio l’attività sarà svolta dalla dottoressa Lorina Ojovan che riceverà i pazienti su appuntamento telefonando al numero 333.3358405 negli orari sottoindicati. Il servizio assicura tutte le prestazioni di competenza del medico di medicina generale (prescrizioni farmaci, visite, permessi di lavoro etc.). I pazienti possono rivolgersi all’AMT senza dover effettuare la scelta del medico.

L'ambito territoriale dell'AMT comprende i residenti nei comuni di Asso, Barni, Caglio, Lasnigo, Magreglio, Rezzago, Sormano, Valbrona.