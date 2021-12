STORIE SOTTO L'ALBERO

Il Giornale di Cantù regala ai lettori di Primacomo.it le più belle storie raccontate nel corso del 2021 sulle pagine del nostro settimanale.

Hanno incontrato il Pontefice a Roma, nella sala Nervi. Per alcuni ex campioni della Pallacanestro Cantù la giornata di mercoledì è stata speciale. Quali membri dell’associazione Liba Italia - Legends International Basketball Association - hanno infatti avuto la possibilità di incontrare Papa Francesco in Vaticano. Tra questi c’erano anche Pierluigi Marzorati e Antonello Riva.

Ex campioni di basket in udienza dal Papa

«Eravamo in 64, guidati dal presidente Carlo Caglieris, la maggior parte dei quali ex giocatori ed ex giocatrici - ha raccontato Marzorati - Tra loro c’erano Alberto Merlati, Alberto De Simone, Mara Fullin e Christian Di Giuliomaria». L’occasione per incontrare il Pontefice sono stati i cento anni della Federazione Italiana Pallacanestro, traguardo festeggiato martedì 2 novembre. «Per questo motivo abbiamo chiesto la possibilità di avere una udienza con il Papa il 3 novembre con lo scopo di ricevere da lui un messaggio circa cosa fare attraverso lo sport per i giovani nei prossimi cento anni. Lui ha sottolineato l’importanza di mettersi sempre in discussione con i valori che abbiamo acquisito dallo sport. Questi valori sono la formazione, l’educazione, il rispetto delle regole e la socializzazione, indispensabili nello sport ma anche nella vita quotidiana. Ci ha sottolineato l’importanza di sapere costruire rapporti di amicizia all’interno di un gruppo, mediando laddove necessario nelle difficoltà, e nello stesso tempo facendo prevalere l’unità della squadra sulle singole individualità e sugli egoismi personali. In altri termini sacrificare le proprie individualità a beneficio di tutto il gruppo, perché solo in questo modo è possibile raggiungere l’obiettivo comune. Tutti questi valori sono particolarmente importanti nello sport come nella quotidianità e per questo motivo il Papa ci ha invitato a continuare a trasmetterli ai più giovani».

(Giornale di Cantù, sabato 6 novembre 2021)