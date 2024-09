Ex Cisa: dopo la pulizia dei volontari, presto sarà murato

Ex «Cisa»: presto l'albergo di Anzano, da anni in stato di abbandono, sarà murato per evitare ulteriori raid vandalici o incursioni, come era già avvenuto a luglio.

Il provvedimento dell'agenzia del demanio

Nelle scorse settimane numerosi volontari con il vicesindaco Lorenzo Salzano e la Protezione civile di Arosio si erano dati da fare per ridare decoro all’area dopo decenni di abbandono. Il vicesindaco stesso ha inoltre reso noto di essersi attivato con l'agenzia del demanio per un intervento a tutela dell'immobile.

«Nei giorni scorsi, dopo un sopralluogo a luglio con l’agenzia del demanio, mi sono attivato e mi è stato garantito un intervento a tutela dell’immobile per limitare gli accessi, soprattutto a seguito degli episodi di quest’estate in cui gruppi di ragazzini erano entrati nello stabile», ha spiegato il vicesindaco. A breve, quindi, l’agenzia del demanio provvederà alla muratura. «La sede sarà chiusa per le parti di competenza del demanio - sottolinea Salzano - Un intervento importante per tutelare gli accessi. Intanto ci siamo adoperati per ridare presentabilità a un’area che affaccia sulla via principale del paese».

Per l’occasione il vicesindaco ha ricordato che chiunque può diventare volontario. «Abbiamo già aumentato l’elenco di almeno dieci unità - spiega - Nei prossimi giorni creeremo un gruppo Whatsapp per proporre le attività, sempre su base volontaria. L’elenco è in continua evoluzione e sono iscritti tutti i consiglieri di maggioranza. Ogni nuovo volontario è ben accetto, di ogni età, purché maggiorenne e in buona salute, e sarà coperto da polizza assicurativa. Abbiamo anche dei pensionati molto attivi!». Per iscriversi contattare la segreteria del Comune (031/630030) e prendere appuntamento. L’iscrizione è gratuita, è richiesta solo una foto per il tesserino.