Ex Cisa, è ufficiale: immobile all’asta a metà gennaio

Ex Cisa, è ufficiale: a metà gennaio sarà pubblicata l’asta per vendere l’immobile sulla Provinciale ad Anzano del Parco. L’area potrebbe presto avere una nuova vita.

L’intento è riqualificare l’area

E’ stato reso noto nei giorni scorsi: tra la seconda e la terza settimana di gennaio sarà pubblicato il bando pubblico per la vendita dell’immobile (nella foto), in stato fatiscente da oltre un decennio. L’ufficialità della vendita dell’immobile da parte del Demanio è stata resa nota negli ultimi giorni del 2025: nello specifico, sarà all’asta una porzione dell’immobile che include il primo e il secondo piano, oltre al piazzale esterno; il piano terra è invece di proprietà privata. L’auspicio dell’Amministrazione, che ha rinunciato alla prelazione sull’acquisto con la speranza di vendere l’immobile a un privato, è che un potenziale acquirente compri l’intero edificio – compresa la parte privata – per la completa riqualificazione dell’area. Intanto, però, la messa in vendita dell’ex Cisa apre alla possibilità di una nuova vita per lo spazio, da sempre e in particolare negli ultimi mesi, persino finito nel mirino di piccoli atti vandalici e incursioni abusive, tanto da costringere l’Amministrazione comunale a far apporre sigilli agli accessi.

La messa in vendita dell’immobile è quasi un risultato storico, sottolinea il vicesindaco Lorenzo Salzano.

«Abbiamo avuto l’informativa in queste ore – spiega – Dell’emissione del bando pubblico per la vendita dell’ex Cisa. La speranza è di trovare un soggetto interessato all’acquisto e alla riqualificazione: è opportuno ricordare che la proprietà non è piena al 100%, ma c’è comproprietà del 20% con un soggetto che possiede il piano terra. Sarebbe ideale trovare un soggetto che valuti l’acquisto dell’intero comparto. Ancora più importante è che quanto prima si trasformi questo ambito, attualmente fatiscente».

Un risultato che permette lo sblocco di una situazione in stallo da oltre un decennio. «Questo risultato è stato possibile in tempi celeri in quanto, come Amministrazione, nell’ultimo anno e mezzo, ci siamo resi reperibili alla collaborazione con il Demanio per il reperimento di tutta la documentazione per la procedura di vendita – ancora Salzano – Siamo felici di riuscire a sistemare una situazione che si protrae da oltre dieci anni: era uno dei nostri obbiettivi nel programma elettorale che riusciamo a portare a casa. Questo evento modificherà la faccia della via principale del paese».