Ex Comit, diciannove posti a tariffe agevolate per i commercianti erbesi

L’assegnazione dei contrassegni avverrà sulla base di una graduatoria stabilita in ordine cronologico di domanda, a seguito di avviso pubblico. L’obiettivo: agevolare chi lavora a Erba

Tariffe da 25 euro al mese a 250 euro all’anno

Diciannove nuovi posti auto riservati a dipendenti o titolari di attività economiche e artigianali della città. Sono state approvate in Giunta le tariffe per gli abbonamenti nel parcheggio sotterraneo dell’ex Comit a Erba, destinato in via preferenziale ai commercianti erbesi. Le tariffe – per 24 ore giornaliere – saranno agevolate: l’abbonamento mensile sarà di 25 euro, mentre quello annuale di 250 euro.

“Un’esigenza concreta espressa dai commercianti”

A spiegare come è nata l’idea è Michele Riva, consigliere di maggioranza referente per il Commercio: