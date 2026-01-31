Ex Comit, diciannove posti a tariffe agevolate per i commercianti erbesi

L’assegnazione dei contrassegni avverrà sulla base di una graduatoria stabilita in ordine cronologico di domanda, a seguito di avviso pubblico. L’obiettivo: agevolare chi lavora a Erba
Tariffe da 25 euro al mese a 250 euro all’anno
Diciannove nuovi posti auto riservati a dipendenti o titolari di attività economiche e artigianali della città. Sono state approvate in Giunta le tariffe per gli abbonamenti nel parcheggio sotterraneo dell’ex Comit a Erba, destinato in via preferenziale ai commercianti erbesi. Le tariffe – per 24 ore giornaliere – saranno agevolate: l’abbonamento mensile sarà di 25 euro, mentre quello annuale di 250 euro.
“Un’esigenza concreta espressa dai commercianti”
A spiegare come è nata l’idea è Michele Riva, consigliere di maggioranza referente per il Commercio:
“Si tratta di un’esigenza concreta dei commercianti: avere un parcheggio a disposizione senza dover cercare per la città. Nello stesso tempo si liberano posteggi in centro per i clienti. La tariffa è stata studiata appositamente per agevolare chi viene a Erba per lavoro e deve lasciare l’auto in sosta per l’intera giornata”.