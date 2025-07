Ex Cotonificio, arriva il nuovo parcheggio pubblico

Opere

E’ stato affidato il lavoro di realizzazione del nuovo parcheggio nell’area dell’ex Cotonificio a Ponte Lambro. Ora, una volta espletate tutte le procedure burocratiche necessarie, l’opera potrà prendere il via ufficialmente. Il cantiere si aprirà il prossimo settembre e salvo imprevisti legati alle condizioni atmosferiche dovrebbe chiudersi entro la fine dell’anno. Questo porterà alla creazione di quindici posti per le automobili e tre per le moto anche a servizio della vicina piazza Puecher.

La realizzazione è frutto di un accordo con la proprietà

A spiegare l'intervento è il primo cittadino pontelambrese, Ettore Pelucchi: