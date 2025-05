Ex De Amicis: convocata l'assemblea cittadina

Il futuro dell’area De Amicis a Cantù in un confronto aperto tra Amministrazione comunale e cittadinanza. E’ questo il tema dall’assemblea pubblica, che si svolgerà giovedì 5 giugno alle 21 nel salone dei convegni, che si trova in piazza Marconi.

L'obiettivo

Obiettivo dell’incontro sarà quello di raccogliere da parte dell’Amministrazione comunale, suggerimenti e suggestioni a proposito del recupero dell’area un tempo occupata dal collegio De Amicis e ormai da anni in stato di abbandono. Il titolo della serata sarà infatti: «L’area del De Amicis, tra via Matteotti e via Andina: la sua rigenerazione per la valorizzazione di Cantù. Pareri e indicazioni dei cittadini per una reale e innovativa progettazione pubblico/privato».

La partecipazione

La partecipazione, per tutti coloro che ne fossero interessati, è a ingresso libero. Per quanto riguarda invece la partecipazione, come da regolamento comunale, sono previsti al massimo dieci interventi, ciascuno di un minuto. Per potersi iscrivere a parlare è necessario scaricare il modulo dal sito del Comune e consegnarlo compilato in Segreteria generale dal 19 maggio sino a mezzogiorno di venerdì 30 maggio.