Ex Gasfire, pericolo nuovi crolli: ordinati interventi urgenti alla proprietà

Il sindaco Mauro Caprani ha emesso un'ordinanza

Servono opere di messa in sicurezza

Dopo il distaccamento di parte della facciata dell'ex Gasfire, l'Amministrazione comunale è immediatamente intervenuta per cercare di mettere in sicurezza l'area ed evitare pericoli per pedoni e vetture. Il marciapiede, su cui erano addirittura finiti alcuni detriti, è stato chiuso al transito e risulta ancora impraticabile. Ora si deve pensare a un intervento della proprietà per sanare la vicenda.

Entro trenta giorni la realizzazione delle opere

Nell'ordinanza emessa dal primo cittadino erbese è stata sottolineata la pericolosità anche di altre parti della facciata e la pessima manutenzione dell'immobile. Per questo è stato imposto al presidente del CdA della società proprietaria di intervenire entro trenta giorni con opere di messa in sicurezza dell'edificio e delle sue pertinenze. In caso contrario, l'Amministrazione interverrà e addebiterà in maniera coatta le spese alla proprietà, oltre a procedere con la denuncia all'Autorità giudiziaria.