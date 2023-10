Ex insegnante canturino vince il secondo premio internazionale di direzione d'opera in Bulgaria

Notizie di successo dalla musica d'opera internazionale per la comunità della Città di Cantù: Marco Castelli, ex insegnante canturino, e studente del Conservatorio di Como, ha ottenuto il secondo premio al concorso internazionale di direzione d'opera di Plovdiv in Bulgaria.

La ricompensa

Mentre il primo classificato riceve una ricompensa di oltre 2mila euro, il secondo, ovvero il canturino Castelli, ha ottenuto la possibilità di condurre un'Opera durante la stagione 2024/25 all'Opera Statale di Plovdiv, in Bulgaria.

Il concorso rappresenta un'opportunità inestimabile per un direttore d'orchestra emergente di costruire una carriera e affermarsi sulla scena mondiale.