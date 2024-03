Ex-Meritor, c'è l'approvazione della Giunta

Dopo anni di tentativi infruttuosi, il destino dell'area ex Meritor di Albese sembra finalmente segnare una svolta positiva, grazie

all'intervento recentemente approvato dalla Giunta comunale, che trasformerà il volto di questa zona dismessa.

Il sindaco Carlo Ballabio:

«Dopo molti anni e tentativi falliti siamo finalmente arrivati ad una soluzione per l'area ex Meritor. L'intervento approvato dalla Giunta prenderà il via entro poche settimane».

Il progetto

La demolizione del vecchio immobile, già in corso di esecuzione, sarà seguita dalla costruzione delle opere pubbliche che il Comune ha ottenuto come beneficio collettivo in cambio del permesso di rigenerazione dell'area dismessa. Uno dei primi interventi riguarda la sistemazione del parcheggio del Padiglione polifunzionale di via Colombo.

Le successive opere pubbliche saranno realizzate all'interno dell'area ex Meritor, inclusa la costruzione di vasche di laminazione idraulica per mitigare il rischio di esondazione della roggia di via Montorfano, nonché la realizzazione di strade e parcheggi per servire la zona, tutti destinati all'uso pubblico.

Complessivamente, l'intervento di riqualificazione porterà alla realizzazione di opere pubbliche per un valore di 1,2 milioni di euro, oltre a 55mila euro di oneri aggiuntivi. L'edificio nuovo, che sorgerà nell'area, ospiterà attività commerciali, contribuendo così anche alla vitalità economica della zona.