Ex Meroni: presto due palazzine, un parcheggio e un gazebo per il gruppo anziani

La Giunta di Erba ha approvato l’adozione del Pa per la riqualificazione nell’area compresa tra la via Leopardi e la linea ferroviaria Milano-Erba-Asso

Ventidue unità residenziali in due edifici

Via libera al piano attuativo di via Leopardi. Il progetto prevede la costruzione di due edifici residenziali multipiano: un piano terra, più tre piani adibiti ad abitazione e un piano sottotetto, oltre a un piano interrato adibito ad autorimessa e accessori. In tutto si tratta di ventidue unità residenziali.

Le aree da cedere da parte del privato per servizi e attrezzature pubbliche hanno una superficie complessiva di poco più di 750 metri quadrati. Inoltre è prevista la realizzazione di opere di urbanizzazione a scomputo degli oneri per un costo complessivo di 83mila e 123 euro.

Ecco cosa sarà realizzato per i cittadini

Il privato a suo carico dovrà eseguire l’allargamento stradale di via Leopardi, realizzare due aree destinate a parcheggio per un totale di 23 nuovi posti auto e infine provvedere alla posa di un pergolato sullo stabile pubblico attualmente utilizzato dall’Aspae, l’Associazione pensionati della città di Erba.