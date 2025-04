Ex ostello: obbiettivo rinascita, pubblicato il bando

È stato ufficialmente pubblicato il bando per la concessione in locazione dell’ex ostello di via Caterina Pulici, ad Albese con Cassano, e del magazzino adiacente.

L'intento è far nascere una nuova attività ricettiva

L’obiettivo è quello di far nascere una nuova attività ricettiva turistica, come spiega il sindaco Alberto Gaffuri.

«La novità è quella di separare la parte superiore, dove ci sono le tre camere, dallo spazio inferiore che a quel punto può tornare a uso espositivo come era in origine. Questo nella logica da una parte di ridurre l'impatto economico sui futuri concessionari, mentre dall'altra di riportare a uso collettivo lo spazio sottostante».

Inoltre si parla anche delle biciclette di proprietà comunale: «Legate a questa situazione ci sono anche le famose cinque bike che il Comune aveva a disposizione e che non ha mai utilizzato, che verranno date in comodato a un gestore, il quale potrà stabilirne l’utilizzo. Noi chiediamo di scontare del 50 per cento l'eventuale tariffa ai residenti».

Un immobile ormai fermo da tanti anni, che potrà nuovamente tornare molto utile: «L'obiettivo ovviamente è di ridargli funzione, per evitare che uno stabile comunale rimanga fermo. È una struttura di qualità, di conseguenza può essere potenzialmente messa sul mercato ed è pronta anche ad accogliere i turisti», ha concluso il primo cittadino.

È obbligatorio concordare un apposito sopralluogo con l’ufficio tecnico comunale, che potrà essere eseguito entro le 12 del 30 aprile. Il termine per la presentazione delle domande è, invece, venerdì 2 maggio sempre alle 12.