Ex Seminario: collassa il tetto danneggiando una cisterna, il gasolio finisce nel Rio Candalino

Tetto collassa e va a bucare una cisterna: il gasolio finisce nel fiume. E' successo all'ex Seminario di Valbrona, nelle località Candalino, dove appunto il crollo di una parte di tetto ha provocato il danneggiamento di una cisterna sottostante.

Intervenuti Vigili del fuoco e Carabinieri

Nel contenitore presente all'interno dell'area di Villa Omobono, infatti, erano presenti residui di gasolio che sono quindi finiti nel Rio Candalino e nella foce. "Non troppo, per fortuna" ha informato il sindaco Luca Ghezzi.

"In seguito a una chiamata di un abitante di Candalino, sono subito intervenuti i Carabinieri forestali, i Vigili del fuoco, la Protezione civile, Arpa e la proprietà del seminario" ha spiegato Ghezzi. La struttura è infatti attualmente della società Sade Srl, a cui è stato chiesto attraverso un'apposita ordinanza firmata dal primo cittadino valbronese di intervenire al fine di mettere in sicurezza l'area.

In particolare, l'azienda ha dovuto provvedere alla rimozione dei fondami di gasolio ancora presenti nel serbatoio, avvalendosi di un'impresa abilitata e autorizzata alla rimozione e smaltimento degli stessi fondami. Successivamente agli interventi che si sono resi necessari in emergenza in via Risorgimento, la ditta dovrà altresì procedere con la rimozione del serbatoio di gasolio interessato dal versamento, la rimozione di tutto il terreno contaminato e la successiva attivazione dell’indagine preliminare sui parametri oggetto dell’inquinamento.

"E' stato redatto un verbale verso la proprietà concertando indicazioni per interventi urgenti di bonifica a carico e cura della medesima - ha illustrato ancora il sindaco valbronese - La proprietà è intervenuta velocemente per svuotare definitivamente la cisterna smaltendo ad hoc il contenuto e successivamente farà rimuovere anche la medesima cisterna, smaltendo la stessa con conseguente bonifica del terreno sottostante".