L'ex sindaco Fontana consegna colombe pasquali all'Istituto dei Tumori di Milano

Un gesto solidale e che vuole sensibilizzare sulla cura delle malattie: Elisabetta Fontana, ex sindaco di Proserpio, nei giorni scorsi ha consegnato personalmente alcune colombe ai pazienti e al personale dell’Istituto Nazionale dei Tumori di Milano.

Colombe donate da un cittadino

Insieme a lei anche Marinella Ostini, presidente dell’associazione Amici di Alessandro che raccoglie fondi per combattere la leucemia. Presente per il nosocomio milanese Paolo Corradini, direttore del Dipartimento di Ematologia.

"Dato che ho vissuto la malattia, ho deciso di svolgere alcune iniziative per sensibilizzare sulle cure che possono garantire la guarigione - spiega Fontana - Un cittadino ha deciso di donare delle colombe e io, grazie anche all’aiuto di Marinella Ostini, le ho personalmente portate ai reparti dell’ospedale. Ho scelto di donare i dolci all’Istituto dei Tumori in quanto ho affrontato qui la mia malattia. Inoltre, con questo gesto ho voluto dare una speranza in più a chi soffre: con la ricerca si può guarire e lo dico da persona che è guarita".