Ex sindaco va in municipio ma trova la porta chiusa. "Dov'è l'Amministrazione?"

L'ex sindaco di Valbrona Luigi Vener si è recato in municipio ieri, lunedì 15 luglio, a metà mattinata per una "necessità urgente" ma ha trovato "tutto chiuso".

Riportiamo integralmente la lettera inviataci dall'ex primo cittadino, ora consigliere di minoranza per la lista civica "La nostra valle", sull'episodio avvenuto ieri:

Vorrei portare all’attenzione della cittadinanza un episodio avvenuto lunedì mattina. Dovendo recarmi in Comune per necessità urgente ho trovato tutto chiuso!!!

Dopo aver parecchio insistito al campanello, una signora dalla finestra mi ha comunicato che essendo da sola in Comune non poteva aprire. Ora se alle 10.20 di un giorno lavorativo un Comune con 12 dipendenti è in una situazione del genere mi domando dove è l’Amministrazione.

Facile fare compagna elettorale sbandierando che avrebbero rinnovato tutto e non riescono a tenere aperto il municipio. Non è possibile che tra sindaco, vicesindaco, assessori e consiglieri non si trovi in volontario che presenzi in Comune, devono essere presenti OGNI GIORNO in Comune, è loro DOVERE.

Nei 15 anni di Amministrazione precedente questo non è mai capitato, questo per il dovuto rispetto della popolazione. E non mi si venga a parlare di ferie, periodo estivo, periodo di transizione, il dovere degli Amministratori è di servire la Cittadinanza o pensano che le cariche che attualmente ricoprono solo onorifiche.

Fare l’amministratore pubblico non deve limitarsi a presenziare alle feste di paese ma bisogna LAVORARE. Mi spiace per il necessario sfogo dovuto al mio rispetto per la cittadinanza ma l’attuale amministrazione deve capire che bisogna LAVORARE e LAVORARE SODO.