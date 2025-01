Ex Tintoria, il sindaco ordina lo sgombero

Firmata l'ordinanza che intima all'amministratore unico della società proprietaria di eliminare qualsiasi materiale e oggetti infiammabile

Le fiamme hanno devastato un capannone abbandonato

Dopo il grave incendio che nel pomeriggio dello scorso 24 dicembre aveva devastato il capannone di via Leopardi, il primo cittadino di Erba, Mauro Caprani, ha emesso un'ordinanza per intimare all’amministratore unico della società proprietaria dell’immobile di eliminare qualsiasi materiale od oggetto infiammabile presente all’interno dell’ex Tintoria Spreafico.

L'incendio ha una probabile origine colposa

Le fiamme avevano interessato un locale di circa 50 metri quadri, all’interno del capannone, provocando danni significativi. Fortunatamente non ci sono state persone coinvolte.

Nell’ordinanza del primo cittadino si fa esplicito riferimento all’origine colposa del rogo: con molta probabilità il fuoco potrebbe essere stato acceso da qualcuno per riscaldarsi. Lo stabile, infatti, è utilizzato come riparo da parte di senza fissa dimora.

Episodio analogo sette anni e mezzo fa

Un episodio analogo era avvenuto nel 2017: in quell’occasione erano state otto le squadre di Vigili del fuoco a impegnarsi nello spegnimento di un maxi incendio nella stessa area.