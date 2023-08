Ex ufficiale della Polizia locale di Cantù è il nuovo comandante di Cesano Maderno.

L'Amministrazione comunale di Cesano Maderno ha comunicato di aver conferito ieri, martedì 1 agosto, quindici incarichi di responsabilità all’interno del Comune, perfezionando la nuova revisione dei servizi e dei settori. Con questo provvedimento - fa sapere l'Amministrazione comunale - viene completata la nuova struttura organizzativa dell’Ente, attraverso la nomina dei responsabili inquadrati sotto i dirigenti, secondo lo schema deciso dalla Giunta comunale e necessario per garantire il raggiungimento degli obiettivi del programma di mandato.

Gabriele Caimi alla Polizia Locale di Cesano Maderno

Con decreto del sindaco è stato assegnato anche il ruolo di Comandante della Polizia Locale a Gabriele Caimi che andrà a svolgere il ruolo di comandante del Corpo di Cesano Maderno fino al 31 luglio 2026. Tanti i compiti a lui affidati: tra questi le attività di controllo e sicurezza del territorio, per la sicurezza stradale, prevenzione e repressione delle violazioni al codice della strada, tutela e difesa del patrimonio ambientale, gestione del piano integrato per la sicurezza in sinergia con gli altri soggetti competenti e amministrazioni locali, gestione dei rapporti e delle attività con la Protezione Civile. Nel suo percorso professionale, prima di giungere a Cesano Maderno, Caimi ha ricoperto il ruolo di vice comandante - commissario capo coordinatore della Polizia Locale di Cantù per cinque anni.

"Potrà portare il suo contributo d'esperienza nel presidio del territorio"

“Auguro un buon lavoro a tutte le posizioni di responsabilità appena assegnate - ha dichiarato il sindaco Gianpiero Bocca. Un augurio particolare al nuovo comandante della Polizia Locale che sono certo potrà portare il suo contributo d’esperienza nel presidio del territorio, in tema di sicurezza pubblica e collaborazione con le altre Forze dell’Ordine, anche grazie alle assunzioni effettuate e previste che andranno ad irrobustire l’organico della Polizia Locale di Cesano Maderno. Un ringraziamento, inoltre, a chi ha svolto le funzioni di responsabile dell’Unità operativa di Polizia Locale fino ad oggi, il dottor Luca Tagli, per il lavoro svolto. Con il conferimento delle posizioni di elevata qualificazione completiamo il percorso di riorganizzazione e potenziamento della struttura organizzativa del Comune, necessario per far fronte alle sfide che ci attendono e ai numerosi progetti messi in campo per rendere sempre più competitiva la nostra città”.