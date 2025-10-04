Fabbrica Durini, la minoranza: “In via Manzoni servono interventi per la sicurezza”

«In via Manzoni e a Fabbrica Durini servono interventi mirati: le auto passano a velocità sostenuta e provocano rischi a residenti e pedoni. Perché non mettere strisce pedonali “intelligenti” e luminose?». Questa la proposta avanzata dal gruppo di minoranza Giovine Alzate e in particolare inoltrata dal capogruppo Marco Bonetto (nella foto)04 tramite Pec al Comune e all’ufficio Tecnico.

“Chiediamo di studiare sistemi per migliorare la sicurezza di quel tratto”

L’intento è chiedere la possibilità di un intervento a rendere più sicura la viabilità del tratto di Alzate che passa dalle frazioni di Fabbrica Durini e Mirovano. «Ho scritto per sottoporre all’attenzione del Comune la necessità di interventi mirati sul tratto stradale di via Manzoni – così Bonetto nell’istanza inviata nei giorni scorsi – Ogni giorno, lungo quella strada passano auto a velocità sostenuta con rischi per residenti e pedoni. Propongo l’installazione di strisce pedonali intelligenti e luminose, sul modello di quelle attivate in altri Comuni; o comunque di un sistema equivalente che migliori la visibilità e sicurezza degli attraversamenti».

Bonetto ha inoltre proposto l’attivazione di un sistema di rilevazione velocità. «Se questi mezzi non bastassero propongo di implementare un sistema di rilevazione velocità per scoraggiare condotte pericolose – prosegue la richiesta – Dato che via Manzoni è una provinciale, so che non si possono installare dossi ma ritengo che queste possano essere soluzioni concrete per tutelare l’incolumità degli abitanti. Segnalo anche l’opportunità di rinforzare la protezione del marciapiede lungo la frazione, magari con paletti parapedonali o catene di protezione, già ampiamente adottati in altri Comuni, per un ulteriore margine di sicurezza per i pedoni».