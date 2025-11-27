Fabbrica Durini: le iniziative per celebrare la festa patronale

La Comunità pastorale Beata Vergine di Rogoredo si prepara alla Festa patronale di Sant’Andrea Apostolo, in programma domenica 30 novembre a Fabbrica Durini. Sarà una giornata ricca di appuntamenti religiosi, conviviali e musicali, resa possibile grazie al lavoro dei volontari e al sostegno della Bcc Brianza e Laghi.

Il programma della giornata

La festa si aprirà alle 9:45 con la Messa solenne nella chiesa dedicata al santo patrono. Durante la celebrazione si svolgerà il tradizionale “rito del faro” e al termine i fedeli potranno ricevere il pane benedetto di Sant’Andrea, che contiene al suo interno l’immagine del santo.

Alle 12:30 l’Oratorio di Fabbrica ospiterà un pranzo comunitario: il menù prevede cassoeula con polenta e una degustazione di formaggi, tutto disponibile anche da asporto.

Per partecipare è richiesta la prenotazione, da effettuare direttamente in oratorio oppure compilando il modulo online tramite il link messo a disposizione dalla Comunità pastorale.

La giornata si concluderà alle 20:30 nella chiesa di Sant’Andrea con un concerto gospel che vedrà protagonista il Como Gospel Choir, diretto dal maestro Riccardo Guidotti. Un momento musicale aperto a tutti, pensato per celebrare questa giornata in un clima di festa e condivisione.

Tutta la cittadinanza è invitata a partecipare.

(Nella fotografia l’oratorio di Fabbrica Durini)