Fabulinus compie 10 anni

Fabulinus, l’associazione dei genitori di Casnate con Bernate, festeggia 10 anni di vita. Il gruppo dei genitori, nato nel 2016, punta a coinvolgere tanti giovani del paese attraverso numerose iniziative formative che vengono proposte durante l’anno. Inoltre, l’associazione organizza anche il piedibus, per accompagnare tanti bimbi a scuola in sicurezza.

Il traguardo

Rivela Barbara Pellegatta, presidente di Fabulinus:

«Questo traguardo dei 10 anni rappresenta una splendida soddisfazione. Noi siamo un’associazione di promozione sociale, che è nata nel 2016 dall’iniziativa di un gruppo di genitori che ha scelto di donare gratuitamente il proprio tempo per rispondere a un bisogno concreto della comunità. Poi l’associazione, progressivamente, ha ampliato i propri orizzonti. Nel corso del tempo, siamo cresciuti e ci siamo rafforzati, grazie al sostegno delle famiglie, dei volontari e di tutta la comunità».

Il bilancio

Nel fare un bilancio di questi primi 10 anni, Pellegatta evidenzia:

«In questo percorso abbiamo condiviso storie, incontrato persone, sviluppato idee e costruito legami. Sicuramente sono stati anni caratterizzati da impegno, ascolto e collaborazione. Abbiamo lanciato tante iniziative: attività, incontri, giochi, letture e spettacoli. Secondo noi si tratta di splendide occasioni di aggregazione e crescita, in particolare per i bambini dal nido alla scuola secondaria di primo grado. Inoltre, abbiamo coinvolto anche tante famiglie, che hanno aderito alle nostre iniziative con entusiasmo».

La collaborazione con il territorio

L’associazione ha instaurato splendidi legami anche con tante altre realtà del territorio. Specifica Pellegatta:

«Nel corso degli anni abbiamo collaborato con le diverse Amministrazioni comunali, gli assessori, gli uffici comunali e la biblioteca. Ma anche con la comunità pastorale, l’oratorio e le numerose associazioni presenti nel nostro territorio. Siamo felici di avere ormai una bella rete di relazioni, c’è veramente una sinergia che può portare tanti benefici al paese».

Il futuro

Per quanto riguarda il futuro, invece, la presidente Pellegatta afferma:

«Ora l’associazione è composta da soci e volontari che mettono gratuitamente a disposizione il proprio tempo, le proprie competenze e il proprio entusiasmo per realizzare attività e servizi a favore della nostra comunità. Nei prossimi anni ci auguriamo di trovare sempre nuove energie e persone pronte a raccogliere il nostro testimone, affinché questa preziosa realtà possa continuare a crescere e a vivere nel tempo».

Infine, Pellegatta conclude: