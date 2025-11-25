Fabulinus sostiene l’istituto Cantù 3

«Vogliamo dare un aiuto concreto alle scuole di Cantù, l’alluvione di fine settembre purtroppo ha danneggiato parecchio materiale didattico». L’associazione Fabulinus di Casnate con Bernate scende in campo per sostenere l’istituto comprensivo Cantù 3, dopo i danni causati dal maltempo, e lancia un’iniziativa benefica: venerdì 28 novembre 2025, alle 20.45, nell’aula magna della scuola secondaria di primo grado «Filippo Turati» di Vighizzolo, in via Pitagora 12, si terrà l’evento «Voce alla felicità».

L’iniziativa

L’obiettivo dell’iniziativa, organizzata dall’associazione dei genitori, è raccogliere una somma da destinare all’acquisto di materiale didattico nuovo da donare all’istituto comprensivo Cantù 3, per provare a rimediare ai danni provocati dalle forti piogge. L’ingresso è a offerta libera. Nell’arco della serata avverranno delle letture, con anche delle musiche, che si legano al tema della felicità.

Alessia Fiore di Fabulinus racconta come è nata l’iniziativa:

«Io, oltre a far parte del direttivo dell’associazione dei genitori di Casnate con Bernate, sono proprio anche un’insegnante di sostegno sia nella scuola dell’infanzia “Sole”, che nella scuola dell’infanzia “Piccoli passi”. Entrambe fanno parte dell’istituto comprensivo Cantù 3. Quindi è venuta fuori quest’idea di creare un evento di lettura per adulti che possa dare una mano alla realtà di Cantù, dato che ho toccato con mano come anche l’ambito scolastico abbia subito dei danni a causa dell’alluvione. Nelle scuole abbiamo dovuto buttare parecchio materiale purtroppo ormai non più utilizzabile».

Fiore specifica:

«Per partecipare a questa serata, con uno scopo benefico, l’offerta è libera. Noi, chiaramente, speriamo di poter raccogliere una cifra considerevole per poter dare un aiuto concreto all’istituto comprensivo Cantù 3. Quindi invitiamo tutti a partecipare».

Riscoprire la felicità

Per quanto riguarda il tema dell’evento, Fiore evidenzia:

«Sarà una serata per riscoprire la felicità, attraverso il suono delle parole e il potere della musica. Vorremmo rendere quest’incontro un piacevole momento di ascolto e leggerezza. Dobbiamo prenderci cura di noi stessi e dare voce alla nostra felicità. Quest’evento è pensato principalmente per un pubblico adulto».

La sinergia con il Cantù 3

Infine, Fiore afferma:

«Come associazione Fabulinus ci teniamo a ringraziare la dirigente scolastica Kinzica Laura Soldano per averci dato la possibilità di realizzare quest’evento, che rappresenta una bella sinergia tra due realtà di differenti paesi. Inoltre, siamo felici di vedere una splendida collaborazione tra i nostri lettori volontari, i professori di musica della scuola secondaria di primo grado “Filippo Turati” e Alessia Loceve, che è la referente della biblioteca dell’istituto comprensivo Cantù 3. Tutti insieme si stanno attivando per rendere questa serata veramente speciale».

Per partecipare all’iniziativa bisogna andare sul sito Eventbrite e iscriversi all’evento «Voce alla felicità».