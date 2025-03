"Facciamo festa!" al centro polifunzionale per salutare l'arrivo della primavera

«Facciamo festa»! Bancarelle, aperitivo, musica e tante iniziative per salutare l’arrivo della primavera. L’evento, organizzato dal Comune con i volontari del paese, è domenica 30 marzo al centro polifunzionale di Anzano dalle 9.

Tante iniziative per tutti

Quasi 50 bancarelle di hobbisti e artigiani animeranno via Valera. Dalle 11, aperitivo al Caffè degli Artisti a un prezzo speciale; dalle 12.30 panini con la salamella. Alle 15.30, spettacolo del giocoliere Stefano Papia. Per tutta la giornata ci saranno gonfiabili ed elastici per bambini; toro meccanico; musica con Dj Charlie; frittelle, zucchero filato, caramelle, banchetti dei genitori della scuola dell’infanzia «Marchesa Lina Carcano» e del canile di Erba. Il termine della manifestazione è previsto intorno alle 18.

«L’intento è proporre una giornata per famiglie e per l’intera cittadinanza - spiega la volontaria Mariangela Bianchi, ideatrice della manifestazione - L’anno scorso avevamo organizzato una festa per San Giuseppe: quest’anno abbiamo deciso di proporlo in questa nuova veste, sulla falsariga dell’evento Magiche atmosfere, che era stato un successo. Vorremmo renderlo un appuntamento fisso. Siamo contenti del programma, frutto della collaborazione di tanti e della disponibilità del Comune, per creare un momento di aggregazione».

Ingresso libero. In caso di maltempo l’evento sarà rinviato a domenica 6.