«Facciamo festa»: terza edizione per l’evento per salutare la primavera

«Facciamo festa»: terza edizione per l’evento al centro sportivo di Anzano per salutare la primavera.

Un’intera giornata di eventi

L’appuntamento è per domenica 29 marzo: l’iniziativa ideata dalla volontaria Mariangela Bianchi è organizzata con la collaborazione del Comune, delle attività e di tanti cittadini volenterosi. E questa nuova edizione, la seconda nel format «Facciamo festa», avrà un programma ancora più ricco. La giornata avrà inizio alle 9 con l’apertura delle circa 40 bancarelle di hobbisti, quest’anno arricchite da decorazioni floreali realizzate a mano dalle volontarie del paese. Per tutta la giornata ci sarà la musica di Dj Charlie ad animare l’evento.

Novità di quest’anno è il «Baratto dei bambini», realizzato con la scuola primaria. Dalle 10 in poi i più piccoli potranno allestire un mercatino di scambio di giocattoli: niente soldi, ma scambi in cui ciascuno porta quello che ha e può tornare a casa con un gioco nuovo.

«Ci è sembrato un bel modo per coinvolgere i più piccoli – spiega Bianchi – Vorremmo renderla una tradizione dei nostri eventi». Non mancherà cibo per tutti i gusti: dalle 11 aperitivo speciale al Caffè degli Artisti; dalle 12 panino con le salamelle preparato dai volontari della Pro loco.

Ma l’evento entrerà nel vivo nel pomeriggio con tante sorprese per grandi e piccoli: alle 15.30 speciale spettacolo a sorpresa con un personaggio folle che proporrà comicità, bolle di sapone, giocoleria… La Croce Rossa di Montorfano sarà presente con uno stand di vendita delle colombe e con dimostrazioni per sensibilizzare a evitare il consumo di alcol prima di mettersi alla guida. Per tutta la giornata l’intera area del centro sportivo sarà piena di festa con gonfiabili, elastici, truccabimbi, frittelle, zucchero filato e tanto altro. Sarà aperta la sede dell’associazione anziani per bere un caffè.

L’evento durerà fino alle 18.30 circa. «Ho voluto proporre una giornata con iniziative che coinvolgano un pubblico trasversale e tutti i gusti – spiega Bianchi – Sarà una festa per salutare la primavera e stare insieme. L’organizzazione di questa giornata è impegnativa ma ringrazio il Comune, la Pro loco, il Caffè degli Artisti e i volontari che si sono spesi in modi diversi».

In caso di maltempo la manifestazione si sposterà al centro polifunzionale.