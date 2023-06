Sono aperte le iscrizioni per la partecipazione ai corsi di informatica proposti da Acli Como Aps nell’ambito del progetto FacilitAzioni. I corsi inizieranno la prossima settimana a partire da martedì 6 giugno e si terranno presso l’aula di informatica dell’Associazione La Mongolfiera, a Como, in via Castelnuovo 1.

FacilitAzioni: al via i corsi d'informatica per tutti dell'Acli Como

Si tratta di tre corsi per i quali sono previsti quattro incontri della durata di due ore ciascuno. Sono rivolti a tutti coloro che vogliono migliorare le proprie competenze digitali e che hanno già un minimo di capacità nell’utilizzo del computer o di altri dispositivi come il proprio smartphone oppure di un tablet.

Una delle sfide dell’agenda 2030 dell’Onu è proprio quella di far sì che l’80% della popolazione nazionale abbia delle competenze digitali di base.

Si può scegliere tra:

Corso base , se per la prima volta inizi ad usare Google e le sue applicazioni come Drive per salvare e condividere file, Fogli, Documenti, Calendar, Foto e Maps;

, se per la prima volta inizi ad usare Google e le sue applicazioni come Drive per salvare e condividere file, Fogli, Documenti, Calendar, Foto e Maps; Livello +1 , se hai già frequentato uno dei nostri corsi negli anni scorsi e vuoi approfondire l’utilizzo delle applicazioni di Google;

, se hai già frequentato uno dei nostri corsi negli anni scorsi e vuoi approfondire l’utilizzo delle applicazioni di Google; Speciale Associazioni, rivolto in particolare ai volontari delle associazioni, ma non solo: questo corso permette di utilizzare o migliorare le proprie competenze per la realizzazione volantini, video e grafiche per i tuoi social, utilizzare alcuni strumenti gratuiti di Facebook per la pianificazione della pubblicazione dei contenuti, aprire un profilo Instagram e creare post, storie e reel.

Il Corso base si tiene il martedì dalle 10.30 alle 12.30 a partire dal 6 giugno. Il Corso Livello +1 si tiene il mercoledì dalle 10.30 alle 12.30 a partire dal 7 giugno. Speciale Associazioni: il venerdì dalle 10.30 alle 12.30 a partire dal 9 giugno. Per informazioni e iscrizioni è necessario inviare una mail a aclicomoaps@gmail.com o chiamare allo 0313312726, o ancora inviare un messaggio Whatsapp 3358186734.

Queste iniziative si rivolgono a persone di tutte le età e la partecipazione è gratuita: non è necessario avere con sé un portatile, dato che l’aula nella quale si terrà il corso è attrezzata di dodici postazioni e di una lim; può essere utile avere a disposizione il proprio smartphone, dato che si avrà la possibilità di conoscere qualche applicazione utile alla vita e alle esigenze di tutti i giorni.

FacilitAzioni è un progetto di Auser Volontariato Como, Auser Basso Lario, Acli Como, Punto famiglia Acli-Colf, Arci ecoinformazioni e Lila Como approvato e finanziato con il contributo di cui agli artt. 72 e 73 del D. Lgs. 11/2017, Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali e da Regione Lombardia.