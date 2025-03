Fallimento ex proprietà del Castello: il Comune incassa un milione

Fallimento dell'ex proprietà del Castello: il Comune di Inverigo incassa un milione di euro. Si tratta di parte del credito per l'occupazione di suolo pubblico.

Oltre un milione nelle casse del Comune

Un versamento di poco più di un milione di euro nelle casse del Comune di Inverigo. Per la precisione 1.092.797,01 euro dal fallimento della precedente proprietà del Castello a titolo di canone per l'occupazione suolo pubblico. Il credito, già ammesso in prededuzione nello stato passivo del fallimento, era pari a 2.292.695,86 euro, maggiorato degli interessi legali e il versamento ottenuto corrisponde a circa il 48% del credito complessivo.

Variazione di bilancio in corso

L’Amministrazione comunale, di concerto con il vicesindaco e assessore al Bilancio Alessandro Anzani, nonché in collaborazione con tutti gli uffici comunali, sta già redigendo una variazione di bilancio (pari a circa 400mila euro) per poter destinare una parte di tale somma a investimenti urgenti da realizzare nei prossimi mesi, tra cui in particolare la riqualificazione degli ultimi 282 punti luce, l’acquisto di nuova strumentazione per la Polizia Locale per un maggior controllo del territorio, nonché per incrementare il Fondo legato al contenzioso “ex Victory”, ad oggi ancora pendente. La parte rimanente sarà invece destinata a lavori volti alla riqualificazione delle infrastrutture pubbliche. Così il vicesindaco: