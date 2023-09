Il Consorzio Servizi Sociali di Olgiate Comasco apre un bar a Faloppio: l’Inclusive Coffee crea lavoro per persone fragili.

Faloppio ha il suo bar inclusivo: crea lavoro per persone fragili

Un bar inclusivo, una novità per avviare al lavoro persone con fragilità. Finalmente scocca l’ora dell’inaugurazione dell’Inclusive Coffee, la caffetteria sociale che venerdì 22 settembre 2023 vivrà l’attesissimo momento del taglio del nastro.

Un momento di condivisione e apertura al territorio, con l’aperitivo in programma alle 18 in via Liberazione 2, a Faloppio. Dove il Consorzio Servizi Sociali dell’Olgiatese apre un vero e proprio bar, un locale in cui gli ospiti del Cse "Il Nespolo" sperimenteranno attività lavorativa, sempre coadiuvati da un educatore.

