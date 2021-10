Faloppio, una grande festa per il piccolo Edo con musica, costumi e auto della Polizia

la comunità al suo fianco

Tanti bambini ma anche adulti che stanno sostenendo la sua famiglia in questa coraggiosa battaglia contro la malattia.

Un abbraccio collettivo al piccolo Edo quello organizzato nel pomeriggio di sabato 2 ottobre presso via Verdi e il parcheggio antistante, a Camnago (Faloppio).

Faloppio, una grande festa per il piccolo Edo

Dalle 15 alle 18 l’emittente olgiatese Radio Ovest - radio scuola e Dj Arthur Zuccarino hanno dato il bentornato, con una festicciola, a Edoardo: guerriero di tante battaglie che ogni giorno combatte contro una grave malattia, con forza, coraggio e il sostegno costante della famiglia e degli amici.

Radio Ovest e Dj Arthur hanno allietato con la musica tutti coloro che sono andati a salutare Edo e la sua famiglia, tornati a casa dopo mesi di lontananza per combattere la loro battaglia personale in ospedale. Erano presenti alcuni colleghi di Armando, papà del piccolo, con le auto della Polizia di Stato, e i “Cuori eroi” per stupire i bambini.

GUARDA IL VIDEO