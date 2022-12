Famiglia Comasca presenta il libro "C'era una volta a Como. Ricordi e immagini di qualche anno fa"

Un libro che ripoterà tutti indietro nel tempo per rivedere una Como che ora non c'è più, ma che rimane impressa nei ricordi dei suoi cittadini e frequentatori: questo il progetto di Famiglia Comasca che giovedì 8 dicembre 2022 allo Spazio Natta presenta "C'era una volta a Como. Ricordi e immagini di qualche anno fa".

Una Como che non c'è più riscoperta da Famiglia Comasca

La Famiglia Comasca presenta in anteprima il libro strenna per il Natale 2022 giovedì 8 dicembre alle ore 18.00 alla Spazio Natta a Como. Il libro “C’era una volta a Como. Ricordi e immagini di qualche anno fa” edito da Carlo Pozzoni Fotoeditore, rievoca luoghi, situazioni, riti e negozi storici di una Como che non c’è più e che ha caratterizzato per decenni la città, a cavallo tra il vecchio e il nuovo secolo. I testi di Marco Guggiari (giornalista professionista e autore di libri di carattere locale) e le fotografie di Carlo Pozzoni (fotoreporter e foto editore), ci riportano agli anni dell’infanzia e della giovane età.

Nel libro, arricchito da un centinaio di immagini inedite rigorosamente in bianco e nero, rivivono le emozioni e la magia dei magazzini di giocattoli Mantovani, della casa musicale Baragiola & Zeppi, di sale cinematografiche, librerie e pasticcerie che hanno segnato un’epoca.

Vengono riproposti i viaggi a bordo delle filovie, le visite al giardino zoologico, le fiere di tradizione popolare. Le suggestioni della memoria e i nitidi scatti fotografici riconducono alle cabine telefoniche della Stipel gestite dalle signorine in grembiule nero, al velodromo dello stadio Sinigaglia, un tempo traguardo del Giro di Lombardia, e a tanto altro ancora.

Le oltre cento pagine di flashback, godibili alla lettura e alla vista, offrono uno spaccato della città che generazioni di comaschi hanno conosciuto, vissuto e apprezzato.

