Famiglie e associazioni uniti per ripulire l'area picnic

Proloco Progetto per Valbrona, associazione Lella Moltani e famiglie uniti per ripulire l'area picnic "Cuatorta".

Sistemata la zona verde

L'appuntamento sabato 12 aprile: bambini e adulti, insieme al sodalizio e alla onlus con sede nella Casa Gialla, lo scorso weekend hanno approfittato del bel tempo e si sono ritrovati per sistemare la zona.

"Abbiamo fatto un ottimo lavoro, potendo contare su una grintosa squadra di bambini, qualche genitore, i volontari Pro Loco e Lella Moltani, qualche tenace volontario del verde e la simpatia di Cristina (“Una vita di scatti”) che ha regalato, dopo il pranzo al sacco, un momento di intrattenimento per i bambini con giochi e racconti" hanno scritto dalla Pro Loco Progetto per Valbrona.

L’area è stata ripulita tagliando erba e rovi, risistemando sassi ma anche le aree grigliatura che erano state devastate con atti vandalici. Il gruppo ha dunque rimosso grandi quantità di plastica, vetri rotti, carta "lasciati da utilizzatori maleducati e irrispettosi nei confronti del territorio e della comunità. E facendo ciò, i bambini hanno forse iniziato a comprendere quanta fatica e impegno ci vuole per ripulire e quanto è prezioso non sporcare e rovinare ciò che è di tutti. Speriamo. E’ un primo, piccolo passo. Grazie a tutti i volonterosi partecipanti, grazie soprattutto ai bambini, instancabili compagni di avventura, grazie al sindaco di Valbrona (Luca Ghezzi, ndr) che con la sua presenza ha mostrato sensibilità per questi temi di riqualificazione ed educazione ambientale".

