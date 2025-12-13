«Famosa cassola degli alpini», che successo!

Grande successo per la «Famosa cassola degli alpini» di Cantù.

Il tradizionale evento

Il tradizionale evento organizzato dal gruppo Alpini di Cantù guidato da Walter Brambilla ha registrato anche quest’anno un numero elevatissimo di partecipanti. Si è svolta al Campo solare, dove sorge anche la sede del Gruppo Alpini di Cantù. Tanta l’offerta culinaria anche quest’anno, messa a disposizione dalle Penne Nere canturine.

Bilancio positivo

«Accanto ai piatti tipici, quest’anno abbiamo inserito anche le patatine alla salamella per provare ad avvicinare i ragazzi, i bambini e più in generale le famiglia perché in tanti hanno bambini che non mangiano la trippa o il salame cotto – ha raccontato il capogruppo degli Alpini di Cantù – Devo dire che sicuramente è stata una bellissima edizione, forse la migliore per la location, per gli addetti ai lavori e per i canturini che hanno capito che con quanto ricavato andiamo ad aiutare tante persone».