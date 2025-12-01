“Fantascienza, Allegorie e Distopie”: un incontro guidato da Ivano Gobbato

Venerdì 5 dicembre alle 20:45 presso la biblioteca di Lipomo, in via Don Ramiro Bianchi 39, Ivano Gobbato guiderà i presenti in una serata dedicata ai grandi classici della letteratura distopica.

L’evento

Ivano Gobbato presenterà “Fantascienza, Allegorie e Distopie”, un percorso attraverso alcuni dei romanzi più significativi del Novecento, opere del passato ma capaci di interrogare il presente e immaginare futuri che spesso sembrano fin troppo vicini alla realtà.

Protagonisti della serata saranno i volumi: “1984” di George Orwell, che descrive una realtà assolutamente totalitaria che ha ridefinito il concetto di controllo sociale; “La fattoria degli animali” sempre di Orwell, allegoria politica ancora attualissima; “Il mondo nuovo” di Aldous Huxley, distopia lucida e profetica sulla manipolazione dell’individuo; “Fahrenheit 451” di Ray Bradbury, monito contro la censura e l’impoverimento culturale; “La risposta” di Brown, racconto che si inserisce nel solco delle grandi narrazioni speculative.

L’incontro offrirà spunti di riflessione sulle forme di potere, sulla libertà individuale e sulla forza della letteratura e della parola come strumento di consapevolezza e come mezzo di auto-affermazione nel mondo.

L’ingresso è libero fino a esaurimento posti.