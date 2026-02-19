Sono 15 le associazioni i cui progetti sono stati selezionati per il lancio della campagna raccolta fondi su Idea Ginger

Fare Comunità: cresce il progetto di crowdfunding di Bcc Brianza e Laghi. Sono 15 le associazioni i cui progetti sono stati selezionati per il lancio della campagna raccolta fondi su Idea Ginger.

Dopo il successo dello scorso anno, con il sostegno di 13 campagne, la raccolta di oltre 120mila euro e il coinvolgimento di più di 1.150 sostenitori, la banca di Alzate Brianza (in foto la sede) ha deciso di investire nuovamente nel progetto sviluppato insieme a Ginger Crowdfunding nell’ambito del programma Community Funding promosso da Federazione Lombarda Bcc. Il regolamento prevedeva, come prima premialità garantita da BCC Brianza e Laghi, la possibilità di accedere a un percorso curato da Ginger per l’avvio di una raccolta fondi per un massimo di 20 organizzazioni. L’ottima risposta del territorio ha spinto Bcc a raddoppiare le opportunità, attivando un secondo percorso formativo gratuito per accogliere tutte le richieste pervenute. Le campagne selezionate saranno cofinanziate dalla banca per il 20% dell’obbiettivo di raccolta.

Gli enti selezionati sono Pallacanestro Albavilla, A.S.D. Atletica Concorezzo, ADS VIS NOVA, Amicinsieme ODV, Archè APS, Comunità Pastorale Beata Vergine di Rogoredo, Croce Rossa Italiana – Comitato di Montorfano, Elohi APS, Fondazione CASA FUORI CASA Durante e Dopo di Noi ETS, Fondazione Casa di Riposo dr. Luigi e Regina Sironi Onlus, I Picétt del Grenta, Il Giardino delle Ore ETS, Noi Genitori, Noivoiloro Lavoro cooperativa sociale, Rotary Club Erba Laghi. Sulla piattaforma è già possibile sostenere la prima campagna, appena avviata da Pallacanestro Albavilla per l’acquisto di nuove attrezzature sportive.

«Con Fare Comunità vogliamo dimostrare che una banca di credito cooperativo può essere un motore di sviluppo sociale, non solo economico – ha dichiarato Giovanni Pontiggia, presidente Bcc Brianza e Laghi – Abbiamo scelto il crowdfunding perché non si limita a raccogliere fondi: costruisce relazioni, genera competenze e rafforza il senso di appartenenza. Il fatto di aver dovuto raddoppiare la formazione è il segnale più forte della vitalità del nostro territorio. Noi ci siamo, al fianco di chi ogni giorno lavora per renderlo migliore».