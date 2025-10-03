Fare comunità: oltre cento associazioni rispondono all’appello della Bcc. L’incontro si è tenuto ieri, giovedì 2 ottobre, ad Alzate, nella sede Bcc di via IV Novembre.

Presentato ieri, 2 ottobre

Come annunciato nei giorni scorsi dal presidente della banca Giovanni Pontiggia è stata avviata la seconda edizione dll’iniziativa dedicata al communty funding in collaborazione con Idea Ginger e Lo Snodo. Un’iniziativa che chiama a raccolta associazioni ed enti del territorio nell’intento di di realizzare un sistema che abbracciasse non solo l’aspetto economico della banca, ma anche coerentemente con il DNA della Bcc che coinvolgesse tutte le varie branchie del territorio. All’evento sono state invitate anche le Aministrazioni comunali del territorio. La seconda edizione dell’iniziativa è stata avviata dopo il successo della prima che ha visto quasi 1.100 donazioni su 13 progetti completati, è un’occasione per il territorio.

Pontiggia ha spiegato:

“La risposta positiva di oltre cento associazioni all’incontro di ieri conferma la validità del progetto – commenta Potiggia – E la volontà di fare una rete coordiata e non per singola iniziativa, che non porta a nessuna parte. E’ un modello che abbiamo voluto sperimentare di successo, che ci auguriamo sia recepito da tutti; e che sia uno stimolo per le amministrazioni locali a fare rete e dare risposte vere ai cittadini, non spezzettate, che non fanno riunire le forze. Difendere il campanilismo è superato”.