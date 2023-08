Un’esperienza di volontariato per i giovani canturini è in partenza lunedì, 28 agosto 2023.

"Fatichi-AMO insieme": gli adolescenti canturini ripuliranno piazza Garibaldi

Prenderà il via a Cantù l’iniziativa "Fatichi-AMO insieme", promossa dalle cooperative Mondovisione e Questa Generazione e dal Comune di Cantù. L’iniziativa di volontariato e di impegno civico è rivolta ai ragazzi tra i 15 e i 19 anni che abbiano voglia di mettersi a disposizione della propria città per una settimana.

I giovani partecipanti infatti verranno muniti di guanti, sacchi per la raccolta differenziata dei rifiuti e tutto il necessario per svolgere al meglio la loro mansione: accompagnati da due educatori, si impegneranno a ripulire la centralissima piazza Garibaldi per valorizzare un luogo d’incontro per tutti i cittadini, giovani compresi. L’impegno avrà durata di una settimana e occuperà i ragazzi tre ore ogni mattina dalle 9 alle 12. Al termine per loro un premio: un buono da 50 euro.

Tutti i dettagli sul Giornale di Cantù da sabato 26 agosto 2023 in edicola

DA CELLULARE, SCARICA LA APP DEL GIORNALE PER SFOGLIARE L’EDIZIONE e da Pc clicca qui