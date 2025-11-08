Fatta a pezzi la statua della Madonna

E’ accaduto nella serata del 31 ottobre. Ora l’Amministrazione comunale di Canzo vuole farsi carico della sua sistemazione

Allertati subito sindaco, Carabinieri e Polizia locale

Una amara sorpresa, quella che si sono trovati di fronte gli Alpini canzesi all’uscita di una serata in compagnia nella loro sede di Villa Meda.

Intorno alle 23 dello scorso 31 ottobre, le Penne nere hanno rinvenuto la statua della Madonna della cappelletta di via Gajum in mezzo alla strada. Completamente a pezzi. Immediatamente hanno allertato sindaco, Carabinieri e Polizia locale.

“Un atto vandalico senza precedenti”

Senza parole il primo cittadino, Giulio Nava:

“Un atto vandalico senza precedenti, a mia memoria mai accaduto prima. Purtroppo in quel punto non ci sono telecamere, ma personalmente non ritengo possa essere una semplice ragazzata. E’ il secondo episodio nel giro di un mese, dopo quanto accaduto al campo di Miro. In quel caso, sempre di notte, erano state rotte la fontana e una panchina”.

Il Comune si farà carico del restauro della statua

E’ intenzione dell’Amministrazione comunale farsi carico del recupero della statua:

“Abbiamo già avuto modo di confrontarci con il proprietario, poiché l’edicola votiva è inglobata in un muro di cinta. Questi si è reso disponibile alla collaborazione. Da parte nostra stiamo valutando se è possibile riqualificare la statua e restaurarla oppure cambiarla con una nuova”.