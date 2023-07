Secondo Enel Sole il Comune non avrebbe pagato fatture per la fornitura di energia elettrica pari a oltre 15mila euro. E ora l’Amministrazione di Merone, a causa di questa situazione, dovrà pagare una cifra abbastanza considerevole.

Fatture non pagate a Enel Sole: il Comune ora deve sborsare oltre 18mila euro

Si tratterebbe di fatture risalenti agli anni compresi tra il 2009 e il 2012. La scorsa estate, pertanto, il Tribunale Ordinario di Como ha emesso un decreto ingiuntivo nei confronti del Comune, prevedendo che fosse necessario il pagamento in favore della banca fornitrice del servizio bancario per Enel Sole di una cifra corrispondente alla somma delle fatture non pagate. Oltre alle fatture insolute, l’Amministrazione dovrà però provvedere anche al pagamento delle rivalutazioni, degli interessi e delle spese legali di mille e 180 euro, per un totale complessivo di 18mila e 391 euro. L’Amministrazione, nella persona del sindaco Giovanni Vanossi, ci tiene a fornire ai cittadini le giuste spiegazioni e dichiara che i pagamenti non sono avvenuti all’epoca a causa di alcune problematiche connesse alla fatturazione, problematiche che solo di recente hanno potuto essere risolte, tramite esibizione di documenti contabili

